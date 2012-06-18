Дмитрий Маликов бьет жену

Дмитрий Маликов известный композитор и певец, но славиться он непростым характером. С ним не так просто делить крышу над головой, утверждает его жена Елена. Также, по ее словам, у них часто происходят разборки отношений, а один раз дошло и до рукоприкладства. Это случилось в день рождения Димы. Елена должна была вернуться из командировки, и день рождения решили отметить в семейном кругу. Но Дима не встретил жену в аэропорту и более того, его вообще не было дома. Явился Маликов, вернее принес его шофер, около 3-х часов ночи, мертвецки пьяным и довольным.

Елена устроила мужу скандал, за что в ответ получила звонкую пощечину. К утру, Дима понял о происшедшем, извинялся, но Лена решила, что сама виновата. Не стоило трогать, когда муж в таком состоянии.