Билык экономит, чтобы купить мебель

Известная украинская певица Ирина Билык пожаловалась в «Світському житті», что в настоящий момент приходится жестко экономить, ведь она достраивает роскошное имение:

– Если кто-то думает, что у звезд первой величины деньги лежат в сейфах в больших сундуках, то я скажу так: для меня большая проблема достроить этот дом, особенно завезти туда мебель. Причем та, которая есть в Украине, мне не подходит – хочу заграничную.

С целью экономии звезда отказалась от пышных пиршеств в честь дня рождения сына – мальчик ограничится походом с друзьями в кино и стрелялками с автоматов:

– Мы с Глебом договорились, что скромно гуляем день рождения, а потом очень красиво переезжаем в новый дом.

Ирина не скрывает, что ей очень сложно вести собственные финансовые дела, ведь даже не записывает, кому и сколько дает денег:

– Для меня самое страшное – услышать конечную сумму расходов от бухгалтера…

Впрочем, Билык не унывает: недавно украинской звезде нагадали по руке, что мужчина, который устроит ей сладкую и беззаботную жизнь, вскоре найдется за границей.

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