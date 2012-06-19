Пономарев колесит по Европа на мотоцикле

Украинский исполнитель Александр Пономарев пустился в путешествие по европейским городам на нетрадиционном виде транспорта. Певец обозревает достопримечательности из седла мотоцикла. "Позавчера в Кошице, вчера в Будапеште. И вечером на Балатоне, сейчас жму в Венецию, меня все время хочет догнать дождь! И иногда у него это получается)))", - написал Пономарев в своем Facebook.

Так, дождь нагнал путешественника по дороге в Италию. "Дождевик не снимал почти всю дорогу! Италия встретила солнышком! Сегодня Ницца!" - похвастался певец на своей страничке.

Теперь позади путешественник оставил Венецию, Сан Ремо, а впереди артиста ждет Монако. "Италия - очень красива с мотоцикла!", - заметил Пономарев. Сколько продлится путешествие отчаянного певца, пока неизвестно.