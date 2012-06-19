Адвокат Киркорова предлагает заставить Тимати убирать фекалии за обезьянами

Несмотря на то, что Филипп Киркоров решил не подавать в суд на Тимати за причиненные им оскорбления, адвокат Филиппа Бедросовича Александр Добровинский никак не может успокоиться.

Добровинский считает, что таких людей как Тимати надо не в тюрьму сажать, а передавать на лечение в психиатрическую лечебницу. Далее фантазия Добровинского подсказала ему еще более изощренное наказание: ««Представьте себе человека, который должен 360 часов убирать фекалии за слоном. Выносить фекалии за обезьянами – это чудная штука».