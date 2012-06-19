Линдси Лохан боится сниматься обнаженной

На этой неделе стало известно, что Линдси Лохан может сыграть роль в фильме The Canyons. Но актриса еще не подписала контракт и всерьез задумалась, стоит ли ей участвовать в фильме, где придется раздеваться.

Казалось бы, после всех скандалов Линдси не боится рисковать. Но она и ее команда очень обеспокоены обнаженной натурой в фильме. Актрисе придется участвовать в очень откровенных постельных сценах, если она согласится на роль. "Да, Линдси снималась раздетой для Playboy, но оголяться в кино это совсем другое, - говорит источник. - Ей нужно быть уверенной в том, что она будет чувствовать себя комфортно как актриса. Предполагается, что Линдси должна подписать контракт в ближайшие две недели, ведь съемки начнутся уже в июле. Лохан всегда была поклонницей работ Брэта (Брэт Истон Эллис - сценарист фильма), и "Меньше нуля" - ее любимый фильм".