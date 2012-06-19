Анна Седокова занимается сексом по расписанию

О чем только не пишут сейчас в Твиттере! И даже звезды делятся самым сокровенным. Так, исходя из сообщений Анны Седоковой, сложилось впечатление, что она занимается сексом исключительно в определенное время.

Первое сообщение певицы гласит: "Секса сегодня не будет. Оказалось , что уже 9 вечера ))) Перенесем его на завтра".

На вопрос удивленного фаната, в чем же проблема, певица ответила: "После 9 мы не любим)))"

Правда, довольно быстро Анна одумалась: "Хотя...Безумно хочется заняться любовь..."

Отметим, что ранее Седокова сообщала, что записывает новые песни и работает над новым видео. "Сейчас буду записывать сексуальный-эротический трек. Имею полное право, я считаю", - писала в Твиттере певица. Судя по всему, такие провокационные сообщения – это лишь попытка Анны Седоковой подогреть интерес к своей персоне и к своему творчеству.