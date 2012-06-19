Санте Димопулос хочет родить любимому девочку

Продюсеры женской группы "ВИА ГРА" разрешили Санте Димопулос возить с собой на гастроли любимого мужчину.

Теперь Владимир Самсоненко везде сопровождает свою невесту. Наши особые корреспонденты встретили его на концерте группы "ВИА Гра" в Одессе. Пока Санта развлекала публику, Владимир отбивался от назойливых поклонниц, а после концерта вместе с Сантой признались, что хотят вместе родить девочку.

Вместе с любимым певица благодаря гастролям объездила чуть ли не пол-Европы. "Он просто умеет собрать у себя всех. Сейчас, где у меня концерты, много наших друзей, это Одесса, Москва, он всех собирает, все приходят и получается просто праздник", - утверждает Санта. Путешествуя с любимым красавица стала задумываться о рождении совместного с Владимиром ребенка.

Но Владимир шокирует ТСН-Особливе откровенным признанием. Санта объясняет, кого Владимир называет их детьми: "Два наших мальчика. Моей сестры дети мальчик и девочка. Мы действительно очень дружно живем, у нас большая семья". Девушка признается, что хочет родить любимому девочку, ведь в семье растут мальчики от предыдущих браков - Санты с Андреем Джеджулой и сын Владимира Никита.



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