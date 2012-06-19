"Холостяк-2" Зоя раскритиковала Френсиса Метью как мужчину

Участница шоу "Холостяк-2" Зоя Самчкуашвили призналась DELFI Showbiz, что Френсис Метью ее больше не привлекает.



– Зоя, какое у вас сейчас отношение к Френсису Метью?

– Если честно, у меня немножко разное восприятие Френсиса, который был на шоу, и Френсиса, которого показали по телевизору. Отношение к нему нейтрально-приятельски-дружеское. Как мужчина он больше не будоражит мое воображение.

Он делал такие громкие заявления: "Ты душевно не развита, ты друг, ты не знаешь, чего в жизни хочешь". Но сам по себе Френсис еще и сам не понял, кто он. И, мне кажется, долго еще не будет понимать, если Лена не направит его на путь истинный. Я надеюсь, что она поможет ему найти себя.

Неэтично, когда человек тебе вешает ярлык и говорит, что ты не знаешь, чего хочешь, и сам в это же время не понимает, кто он. Даше на свидании говорит, что он троих детей хочет, тебе – двоих, кому-то еще говорит, что надо еще подождать, мол, не все сразу…

А чем, по сути, человек занимается? Я думаю, и Даше, и Оле, при их занятости и работе, не помешает ходить фотографировать, что делает Френсис, но возлагать на это жизнь?! Его эта профессия не прокормит. Он – мужчина!

– Вы общаетесь с Леной Рясновой?

– С Леной у нас нормальные отношения. Мы часто собираемся, и даже на старых знакомых часто не хватает времени. Очень часто встречаемся с девчонками с "Холостяка", еще те эмоции не прошли…

– Подходят ли друг другу Лена и Френсис, по вашему мнению?

– Поначалу я говорила, что они не подходят друг другу, но в них есть что-то одинаковое. Они активные, спортивные, и Лена пока замуж не спешит. Семья – не главный критерий ее жизни.

У Френсиса то же самое, хотя он и говорит, что хочет создать семью. Я считаю, что пока он не спешит. Это самое главное, что их объединяет.

Из нашей тройки я – не против семьи, Оля тоже очень хочет детей и семью, а Лена – самая "не особо спешащая".