Мария Менунос обхватила Мэла Гибсона за талию ногами

Мария Менунос праздновала свой день рождения, на котором звезды фильмов «Смертельное оружие» и быть-то не должно было. Однако Мэл Гибсон попал на празднование и набросился на Марию Менунос, чтобы закружить ее в танце.

Гибсону, как и всем остальным гостям вечеринки, на входе вручили венок из живых цветов. Сама же именинница была в пляжном наряде.

Мария, похоже, не очень расстроилась появлению незваного гостя, а танцу с ним и вовсе оказалась рада: она запрыгнула на Гибсона, обхватив его за талию ногами.