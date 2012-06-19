Музыку к фильму про Супермена создаст Ханс Циммер

Композитор Ханс Циммер подготовит саундтрек для нового фильма о Супермене "Человек из стали" ("Man of Steel"), сообщает Variety.

Постановкой ленты занимается Зак Снайдер ("300 спартанцев", "Хранители", "Запрещенный прием"). Одним из продюсеров проекта является Кристофер Нолан. Циммер и Нолан ранее уже неоднократно работали вместе. Композитор написал музыку ко всем трем фильмам Кристофера о Бэтмене, а также к ленте "Начало".

В 2011 году последний из упомянутых саундтреков принес Циммеру номинацию на "Оскар" (однако награда Американской киноакадемии в результате досталась Тренту Резнору и Аттикусу Россу за композиции, записанные для "Социальной сети" Дэвида Финчера).

Другими известными работами Циммера являются саундтреки к фильмам "Человек дождя", "Король Лев", "Гладиатор", "Пираты Карибского моря" и "Последний самурай". В общей сложности композитор поработал над более чем 100 картинами.

Главную роль в фильме "Человек из стали" исполняет Генри Кэвилл ("Война богов: Бессмертные", "Звездная пыль", сериал "Тюдоры"). Также в картине заняты Рассел Кроу, Эми Адамс, Кевин Костнер, Дайан Лэйн и Айелет Зурер. Новая лента о Супермене должна выйти в прокат в середине июня 2013 года.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_muzyku-k-filmu-pro-supermena-sozdast-hans-cimmer/441502">Gazeta.ua</a>