Ким Кардашян рассказала о орно-видео с ее участием

Американская звезда армянского происхождения Ким Кардашян впервые прокомментировала свое скандальное прошлое.

В эксклюзивном интервью с Опрой Уинфри звезда реалити-шоу призналась, что утечка порно-видео с ее участием помогла ей стать знаменитой, однако принесла много боли ее семье.

«Мне кажется, так меня представили миру, - говорит Ким, - Это было ужасно. Меня представили с негативной стороны, поэтому мне пришлось работать в десять раз лучше и усерднее, чтобы показать людям, какая я на самом деле. После утечки этого видео было больно всей моей семье, и, прежде всего, мне».

Ким также заявила, что не жалеет о содеянных поступках, а также не сожалеет о скандальном браке на 72 дня с Крисом Хамфри.

«Мне нужно жить с решениями, которые я принимаю, - добавила звезда, - Я уже не могу ничего изменить, так зачем о чем-то сожалеть?».