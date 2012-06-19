Лариса Долина шокировала публику своим платьем

56-летняя Лариса Долина обожает удивлять поклонников откровенными нарядами. На днях российская певица вышла на сцену в ультракоротком платье, которое позволило фанатам полюбоваться ножками артистки.

Произошло это на традиционной вечеринке по поводу открытия летнего сезона в яхт-клубе Адмирал, где стоит яхта и самой певицы. Это платье можно назвать откровенным из-за того, что оно очень короткое, а также глубокjе декольте украшает наряд.

Ларису Долину, которая привыкла экспериментировать со своей внешностью, очевидно, не волнуют советы дизайнеров, которые всегда говорили, что у нее не вкуса.

Как сообщает Экспресс газета, что далеко не все эксперименты Долиной бывают успешными. Артистка уже не раз попадала со своими нарядами "в черный список" тех, кто не умеет выбирать наряды.