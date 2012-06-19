Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт собираются пожениться

Звезды нашумевшей саги "Сумерки" Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт собираются тайно пожениться. Якобы об этом свидетельствует подарок, который сделал своей возлюбленной Роберт. Популярный актер вручил своей коллеге по фильму кольцо с изумрудом.

Светские хроникеры не устают сообщать о предполагаемой свадьбе между звездами фильма "Сумерки" Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт, исполняющими главные роли вампира Эдварда Каллена и влюбленной в него простой девушки Беллы Свон. Несмотря на то что злые языки не перестают утверждать, что роман между Робертом и Кристен всего лишь пиар-ход для успеха франшизы, а Паттинсон вообще нетрадиционной сексуальной ориентации, появилась информация, что Роберт в знак своей любви преподнес Кристен колечко с внушительным изумрудом.

Мол, Паттинсон настолько серьезен в своих намерениях относительно Стюарт, что пытается доказать это всеми возможными способами. Дело даже дошло до предложения руки и сердца. Якобы Кристен согласилась и теперь звезды "Сумерек" тайно готовятся к главному торжеству их жизни.

Мало того, свадьба должна состояться уже в этом году и будет полной противоположностью той, которую они воспроизвели на экране, исполняя роли Беллы и Эдварда. Напомним, по фильму вампир и его подружка пригласили на торжество только самых близких и лучших друзей, тем не менее набралось человек 70, а сама церемония проходила на свежем воздухе и была украшена исключительно роскошными белыми цветами.

В жизни Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт считают подобный сценарий совершенной безвкусицей. Сообщается, будто у них на самом деле все будет с точностью до наоборот. Якобы у них свадьба пройдет романтично и душевно: Паттинсон уже пишет песню, которую лично исполнит на церемонии с помощью старой гитары Fender, подаренной ему Стюарт на Рождество.

Примечательно, что сами Паттинсон и Стюарт умудряются до сих пор держать интригу относительно своих отношений. Несмотря на многочисленные интервью, которые дали оба актера вместе и по отдельности, Роберт и Кристен тщательно оберегают свою частную жизнь и категорически отказываются не то что комментировать все слухи, связанные с ними, но даже говорить о своей личной жизни.