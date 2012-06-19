Кэти Перри шокировала зрителей MuchMusic Awards "обнаженным телом"

Несмотря на все уверения Кэти Перри (Katy Perry) о том, что она не желает копировать образы эпатажных знаменитостей вроде Леди Гаги (Lady Gaga), похоже, слава «матери-монстра» все же не дает Перри покоя

27-летняя певица выбрала для появления на сцене премии MuchMusic Awards, проходившей в Торонто, не просто откровенный, но шокирующий и вызывающий комбинезон, имитирующий обнаженное тело. Несмотря на то, что облегающий наряд почти полностью был усыпан блестками и стразами, сияние не помогло Кэти справиться со смущением. Похоже, девушка поняла, что на этот раз ее дерзкий выбор оказался чересчур открытым, если не сказать пошлым и безвкусным. По крайней мере, Перри смущенно пыталась прикрыть некоторые части тела только что полученной наградой – черной прямоугольной статуэткой MuchMusic Awards.



Вообще, после болезненного развода Кэти Перри все чаще выбирает кричащие наряды, удивляющие публику и шокирующие модных критиков – вспомним ее недавний выход в свет в платье в стиле 20-х годов, которое больше походило на ночную сорочку. Тогда девушка решила, что не станет надевать под наряд нижнее белье – и это решение было замечено всеми СМИ.