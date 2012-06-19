Дима Билан пытался сбежать от работников ГАИ

Желтый джип Hummer, развернувшийся на дороге через две сплошные полосы в самом центре Москвы, тут же был замечен сотрудниками дорожно-патрульной постовой службы, которые попытались остановить нарушителя, но машина лишь прибавила скорости. Но, попав в автомобильную пробку, джип вынужден был остановиться. Каково же было удивление сотрудников автоинспекции, когда они обнаружилиза рулем авто известного певца Диму Билана.

После непродолжительной беседы инспекторы отпустили певца. Поговаривают, даже денег с него не взяли.

"Мы договорились полюбовно, – признался Дима Билан. – Я извинился, сказал, что нарушил правила первый раз в своей жизни, потому что очень торопился на концерт. Подарил суровым мужчинам в полицейской форме свои диски с автографами, плакаты, открытки, и они сжалились. Пригрозили мне, что в следующий раз прав точно лишат, и отпустили..."

По словам артиста, ему еще повезло, что на пути следования оказалась пробка. Если бы он ушел от погони, его машину по номерам в любом случае разыскали бы - и тогда уже одним штрафом ему было бы не отделаться.

"А без машины я как без ног, даже в соседний магазин на нем езжу", – делится певец.

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