Ева Лонгория и Эдуардо Крус отдохнули в Испании

Голливудская актриса Ева Лонгория наглядно опровергла слухи о разрыве с молодым бойфрендом Эдуардо Крусом.

Звездную пару сфотографировали целующимися на курорте в Испании. По словам очевидцев, 37-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» и 27-летний брат голливудской актрисы Пенелопы Круус наслаждались компанией друг друга – сначала прогулялись по магазинам, а затем поужинали в элитном испанском ресторане.

Напомним, что о своем расставании Ева и Эдуардо объявили в начале марта 2012 года спустя год после начала головокружительного романа. Однако фотографии целующейся пары подтверждают предположения о том, что возлюбленные решили дать своим отношениям второй шанс.



