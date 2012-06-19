Кристина Асмус уходит из «Интернов» в отпуск по беременности. Oб уходе из сериала актриса объявила на одной из модных вечеринок.

Сама Кристина не как не прокомментировала ситуацию, чем еще больше подогрела интерес к происходящему. Сериал Интерны достаточно популярен и скорее всего продлится еще не один год и уход из него на пике славы означает либо приглашение в какой то большой проект, либо в политику, как это было с Машей Кожевниковой, либо это увольнение. А такой вариант возможен, поскольку по слухам Кристина беременна, а это грубое нарушение её контракта.