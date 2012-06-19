Кристина Орбакайте просила дочку родиться до выходных

Известная российская певица Кристина Орбакайте снялась в первой совместной фотосессии со своей маленькой дочкой Клавдией.

Звезда, которая в настоящее время живет со своей семьей в Майами, не только снялась в семейной фотосессии с дочерью и сыном Дэни, но и дала откровенное интервью журналу 7 дней, в котором рассказала о рождении долгожданного третьего ребенка.

«Четырнадцать лет я не решалась на этот шаг, все откладывала...Все как-то не до того было, - говорит Кристина, - Гастроли, съемки в кино... Года полтора назад я почувствовала, что созрела».

Помимо этого, певица рассказала о том, как проходили роды всех ее троих детей:

«Все три раза я рожала по-разному, не повторился ни один сценарий, - говорит счастливая мама, - Каждый ребенок в этот мир пришел по-своему. Никита у нас сидел до последнего, а когда решил появиться на свет, сделал это быстро. У него такой характер и остался: он любит поспать, но если начинает работать, то делает все стремительно. Дени родился ровно в срок, прямо тютелька в тютельку. И в жизни он очень обязательный, все распланирует заранее. А Клавуся, мне кажется, будет послушной. Мы с Мишей Клавдию попросили: «Доченька, давай уж постарайся с понедельника по пятницу». И она нас послушала, родилась в пятницу в восемь вечера...».