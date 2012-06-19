Анна Семенович стала подопечной Меладзе

Анна Семенович, чей контакт с продюсерским центром «Блестящие –Production» истек в конце мая, начала работать с компанией «Velvet-Music». Как известно, Velvet-Music возглавляют Алена Михайлова и сестра братьев Меладзе Лиана.

Первой совместной работой Семенович и новых продюсеров стала запись песни «Июльское лето», а также съемки видеоклипа на эту песню.

«Я буквально влюбилась в эту композицию с первого раза, как только ее услышала, - рассказала Аня. - Это очень легкая солнечная песня. Клип на нее мы сняли всего за один день. Он будет очень ярким, по-настоящему летним. Название песни говорит за себя. По сюжету я отправляюсь в летнее путешествие».

Новое видео можно будет увидеть уже в ближайшее время.