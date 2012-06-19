Сергей Лазарев рискует исчесзнуть из Муз-ТВ

Популярный певец Сергей Лазарев рискует лишиться телеэфира. После недавнего громкого скандала по поводу лауреатов премии Муз-ТВ парень попытался объявить телеканалу нечто вроде бойкота. И теперь руководство телеканала всерьез подумывает о том, чтобы убрать клипы Сергея из ротации

По мнению музыкального директора канала Армана Давлетьярова, поп-певец явно перегнул палку. Началось с того, что парень всерьез обиделся на организаторов последней церемонии вручения премий Муз-ТВ. Сергей не получил ни одной «тарелки», но зато выступил на шоу вместе с Ани Лорак.

На следующий день после церемонии Лазарев отказался ехать в Алматы, куда отряд звезд вылетел для участия в казахском варианте шоу.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что его артисты больше не будут сотрудничать с каналом Муз-ТВ. «Хотите увидеть наших артистов, смотрите их на любых других музыкальных каналах», — написал Фадеев в своем Twitter.

«Сергей очень обиделся, что не получил "тарелку". Я понимаю, он очень рассчитывал, что получит ее в номинации "Лучший артист". Он прислал мне кучу СМС сразу, в ночи писал: "Вы! Как вы могли?! Почему вы так поступили?" — цитирует Давлетьярова «Экспресс-газета». — Я ему ответил: "Сережа, давай поговорим по-взрослому, по-мужски! Назови мне свою песню, которая в прошлом году была хитом!". Лично я не могу такой вспомнить! Но артисты все-таки ранимые люди. Лазарев объявил нам бойкот, сказал, что "пускай ваши победители туда, в Алматы, и едут". Интересно, а чем хуже Лазарева, к примеру, Ани Лорак? Чем хуже Вера Брежнева, которая тоже не выиграла? Почему они не выдвигают претензий?»

Как сообщает издание, реакция на скандал, учиненный Лазаревым, уже последовала. Теперь Сергея вряд ли можно будет увидеть в горячей ротации на популярном музыкальном канале.