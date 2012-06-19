Анна Седокова в школе "серой мышкой"

Певица, автор романа о способах соблазнения и одна из самых сексуальных артисток согласно рейтингам мужских журналов Анна Седокова в школе была отличницей и очень скромной девочкой.



Анна окончила школу с золотой медалью, а музыкальную школу - с красным дипломом.

"Вы спрашивали, была ли я интересной девочкой в школе, я вообще никогда такой не была! Вот посмотрите на этого человека...", - отметила Анна в программе "Сніданок з 1+1", показывая свое школьное фото.

Кроме того, Седокова утверждает, что от той девочки у нее еще много-чего осталось. "Осталась и наивная девочка, которая верит в чудеса, чего-то хочет в этой жизни. Наверное, верит людям... Каких-то 50% осталось", - говорит она.

Певица отметила, что если она уважает человека, то слушает его и вовсе не проявляет строптивости. "Я была покорна и я до сих пор очень покорная", - отметила артистка.



