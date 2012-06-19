Александр Розенбаум хочет ребенка от молодой любовницы

Недавно СМИ написали о том, что у 60-летнего исполнителя Александра Розенбаума 23-летняя любовница. Прожив в браке 37 лет, Розенбаум решил искать новые отношения. И нашел – молодую санитарку из Чувашии Дарью Разумовскую.

Многие решили, что это обычная интрижка. Но все оказалось значительно серьезнее. Александр Розенбаум хочет ребенка от своей молодой возлюбленной.

У исполнителя есть 35-летняя дочь, а теперь он бы хотел, чтобы у него родился и сын.

Недавно пара летала в Израиль, где они сдали необходимые анализы. Так что весьма вероятно, что уже скоро все заговорят о беременности пары.