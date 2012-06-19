"Доктор Хауз" Хью Лори в Киеве поселился в президентских апартаментах

Популярный британский актер Хью Лори приземлился в аэропорту Борисполь. Там его ждали и журналисты, и поклонники, и даже двойники. Но оказалось, артист ни с кем общаться не хочет и он полчаса ждал в VIP-зале, пока охрана обеспечит ему свободный проход к автомобилю. Без внимания Хью Лори оставил даже тех поклонников, которые пришли с подарками. Цветы, вышиванку и даже путеводитель по Украине - ему так и не удалось вручить. Проигнорировал актер и своего двойника. Виктор из Василькова утверждает, что именно он может претендовать на звание украинской копии доктора Хауса.

А из аэропорта Лори сразу поехал к одному из пятизвездочных отелей. Там его ждал пятикомнатный президентский номер "люкс". Именно в нем останавливается Филипп Киркоров, когда приезжает в Киев. Здесь жила и Кристина Агилера три года назад. В апартаментах есть собственная кухня, джакузи, сауна и рояль. Обычно этот номер стоит три с половиной тысячи долларов. Но по случаю матча Франции и Швеции в Киеве, цена номера выросла вдвое.

В планах "доктора Хауса" было и посещение фан-зоны на Крещатике, и поддержка сборной Франции на стадионе, но, по словам организаторов завтрашнего концерта Хью Лори, скорее всего известный актер отдаст предпочтение телевизору в своем роскошном номере и шумный футбольный Киев увидит только из окна.