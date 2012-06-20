Стинг будет судиться с российской строительной компанией

Известный исполнитель Стинг, сам того не предполагая, предлагает москвичам купить таунхаусы в элитном жилом комплексе "Королевские сосны", расположенном в 11 км от Москвы. Но никакого контракта с компанией "Пробизнес-Девелопмент", продающей вип-коттеджи, Стинг не заключал. "Стинг - звезда, образ которой действительно может принести прибыль, но ни с одной компанией из России он не сотрудничает. Следовательно, никто в вашей стране не может использовать его имя или образ в своих целях, - поделились c менеджеры артиста. - Мы обязательно будем разбираться с этой ситуацией".

С помощью заслуженного уважения к таланту певца риелторы решили подзаработать несколько лишних миллионов. Сами предприниматели в своих действиях не видят ничего противозаконного. "На билборде была просто его фотография, а под ней небольшой текст - никаких телефонов или информации об акциях не было указано, - ответил на вопросы руководитель отдела продаж клубного жилого поселка Дмитрий Чабан. - После первого же звонка мы его сняли, чтобы никого не обижать. Тем более что висел он на том доме, который уже продан.

На территории комплекса расположены несколько домов и с десяток таунхаусов. Все здания выполнены в английском стиле - отсюда становится понятно, почему на своих плакатах компания решила разместить знаменитого на весь мир 60-летнего "англичанина из Нью-Йорка".

"Нет сомнений, что сосны здесь действительно королевские, то есть достойные лордов, герцогов и королей, - вещает Стинг с рекламного плаката. - Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей".

Займутся общением с российскими застройщиками юристы артиста из Америки - именно там находится головной офис Гордона Мэттью Томаса Самнера, так по-настоящему зовут мировую звезду.

Своей вины сотрудники агентства элитной недвижимости так и не признали, однако рекламный баннер с изображением Стинга сняли.