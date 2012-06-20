Виктория Дайнеко на сцене стояла в купальнике и старых кроссовках

Виктория Дайнеко поделилась в своем Твиттере своим позором: «Концертный зал, мой выход. Я пою песню в красивом и длинном платье, но внезапно оно начинает превращаться в крошечный купальник. Не понимаю, что произошло, стою на сцене практически в чем мать родила и краснею. Самое страшное, что на ногах – старые грязные кроссовки». Но как оказалось, это был всего лишь плохой сон.

Интересный факт: психологи утверждают, что такой сон может свидетельствовать о наличии скрытых комплексов. И если это так, то трудно поверить, что у красавицы Вики могут быть какие-то комплексы. Возможно, этому поспособствовал разрыв с Алексеем Воробъевым, с которым девушка встречалась в течение длительного времени.