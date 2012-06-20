Делу о нападении на Юрия Антонова приписали более тяжкую статью

Дело о нападении на народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова, произошедшем на бензоколонке в ноябре 2011 года, переквалифицировано на более тяжкую статью, сообщил агентству РАПСИ адвокат пострадавшего Сергей Жорин

Как отмечает «РИА Новости», по факту инцидента, который произошел 4 ноября 2011 года на Боровском шоссе в Подмосковье, было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «побои», максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ссора, в ходе которой народного артиста ударили по лицу, произошла якобы из-за того, что мотоцикл подозреваемого загораживал проезд машине Антонова.

«В настоящее время обвинения переквалифицированы на статью 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Несмотря на то, что максимальное наказание по ней также до двух лет лишения свободы, статья считается более тяжкой», - сообщил защитник.

При этом он добавил, что Антонов настаивает на квалификации деяний по еще более тяжкой статье - «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (112 УК РФ), санкция которой - лишение свободы на срок до пяти лет.

Как стало изестно, певец мотивирует это тем, что в результате нападения он провел на больничной койке более 2 недель, кроме того, инцидент отразился на его концертной деятельности.

Полиция уже установила личность напавшего, им оказался житель Москвы 1982 года рождения, который объявлен в розыск.