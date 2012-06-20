Адвокат Киркорова назвал Тимати "шампунем от перхоти"

Третий год подряд премия Fashion People Awards награждает самых красивых и стильных людей в мире российского шоу-бизнеса. Не было лишь одного поп-короля российской эстрады, который стал победителем в номинанции "Лучший из лучших".

К слову, не появился Филипп как на вручение премии "Серебряная Калоша", так и на конкурс красоты "Мисс "Русское радио", где был заявлен в качестве председателя жюри.

Похоже, что после грандиозного скандала с рэпером Тимати, певец решил избавить себя от излишнего внимания публики и очередной вечер предпочел провести в компании своей экс-супруги Аллы Борисовны на праздновании дня рождения ее мужа Максима Галкина.

Вместо Киркорова на сцену получать приз поднялся его защитник, акула адвокатского дела Александр Добровинский, который "украсил" слова благодарности своеобразной адвокатской шуткой:

- Филипп просил меня передать огромное спасибо за эту награду, а я лично обещаю вам, если эта статуэтка вдруг запылится у него дома, то я буду мыть ее шампунем от перхоти по имени "Тимати".

Известный адвокат позже снова заверил о своей готовности поддержать поп-короля:

- В суд ходят по большой нужде, а тут даже по маленькой не придется идти. Но если Филипп попросит пойти с ним в суд, я с удовольствием.

Напомним, Добровинский уже называл дерзкого рэпера "психом буйным", которого необходимо изолировать от общества либо отправить на принудительные работы — 360 часов убирать фекалии за слоном.