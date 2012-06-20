Николь Кидман отмечает 45 лет

Сегодня, 20 июня, свой день рождения празднует звезда Голливуда Николь Кидман. Оскароносной актрисе исполняется 45 лет

Как сообщает «РИА Новости», Николь Мэри Кидман (Nicole Mary Kidman) родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана (Anthony David Kidman) и Джанелль Энн Макнэйл (Janelle Ann MacNeille).



После рождения Николь ее отец работал специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне (США), а когда будущей актрисе исполнилось четыре года, ее семья вернулась в Австралию, где Энтони Кидман получил место в Техническом университете Сиднея.



С четырех лет Николь Кидман начала заниматься балетом. Увлечение танцами привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман совершенствовалась в вокальном искусстве и изучала историю театра.



Впервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона (Pat Wilson) Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал «Ручей в пять миль», фильмы «Бандиты на велосипедах» и «Рождество Буша».



В 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал «Бангкок Хилтон». Игра молодой актрисы впечатлила не только зрителей, но и кинокритиков. В 1989 году Кидман снялась в триллере «Мертвый штиль», имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией «Уорнер Бразерс», стал первым голливудским проектом актрисы.



После успеха «Мертвого штиля» Николь Кидман была приглашена в Голливуд (США), где получила роль в фильме «Дни грома».



Во время съемок Кидман познакомилась с актером Томом Крузом (Tom Cruise), за которого вышла замуж 24 декабря 1990 года. Том Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге «Далеко-далеко» Рона Ховарда (1992) и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999). Вскоре после окончания работы над фильмом Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года.



Долгое время голливудские кинокритики отказывались воспринимать Николь всерьез, однако им пришлось изменить свое мнение после выхода в 1995 году картины Гаса Ван Сэнта (Gus Van Sant ) «Умереть за…» и «Портрета леди» (1996 год), в которых Кидман продемонстрировала блестящие актерские способности.



В 1997 году вместе с Джорджем Клуни (George Clooney) Николь снялась в боевике «Миротворец», а в 1998 году с Сандрой Буллок (Sandra Bullock) в романтической ленте «Практическая магия».



Настоящий прорыв в карьере актрисы случился в 2001 году, когда на экраны вышел фильм австралийского режиссера База Лурманна «Мулен Руж!». В этом фильме-мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор (Ewan McGregor), получивший главную мужскую роль, исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Эта роль принесла актрисе номинацию на премию «Оскар», а также позволила ей получить престижную награду «Золотой глобус».



В 2001 году Кидман сыграла главную роль в фильме «Другие», режиссером которого выступил Алехандро Аменабар (Alejandro Amenabar). Кинокартина принесла Кидман очередную номинацию на премию «Золотой глобус», а роль английской писательницы Вирджинии Вулф (Virginia Woolf) в драме «Часы» (2003 год) – премию «Оскар» и еще один «Золотой Глобус».

Новые номинации Кидман принесли роли в фильмах «Холодная гора"(2003 год) и «Рождение» (2004 год). В 2003 году она также снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера (Lars von Trier ) «Догвилль». Фильм получил широкий общественный резонанс, реакция на эту картину была весьма неоднозначной.



В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде.



В 2004 году Кидман стала лицом парфюмерной марки Chanel № 5.



В январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном (Keith Urban), который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году.



Осенью 2006 года вышел фильм «Мех» с участием Кидман - кинобиография культового фотографа Дианы Арбус (Diane Arbus). В 2007 году актриса снялась в главной роли в научно-фантастическом фильме «Вторжение» немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля (Oliver Hirschbiegel).



В 2011 году в прокат вышел триллер «Что скрывает ложь», в котором Николь Кидман сыграла вместе с Николасом Кейджем (Nicolas Cage).



Актриса активно участвует в благотворительной и общественной деятельности, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. В 2004 году она была названа ООН «гражданином мира» и кроме того номинирована организацией ЮНИСЕФ в Послы доброй воли. В День Австралии в 2006 году актриса была награждена Орденом Австралии - высшей почетной наградой страны.



У Николь Кидман двое приемных детей – дочь Изабелла Кидман-Круз (Isabella Kidman-Cruise) и сын Коннор Кидман-Круз (Connor Kidman Cruise), усыновленные в браке с актером Томом Крузом. В 2008 году актриса, уже будучи женой Кита Урбана, родила девочку по имени Сандэй Роуз (Sunday Rose). А 28 декабря 2011 года в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет (Faith Margaret), которую выносила для пары суррогатная мать.