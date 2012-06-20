Николь Кидман отмечает 45 лет

20 июня 2012, 11:51

Сегодня, 20 июня, свой день рождения празднует звезда Голливуда Николь Кидман. Оскароносной актрисе исполняется 45 лет

Как сообщает «РИА Новости», Николь Мэри Кидман (Nicole Mary Kidman) родилась 20 июня 1967 года в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) в семье австралийцев Энтони Дэвида Кидмана (Anthony David Kidman) и Джанелль Энн Макнэйл (Janelle Ann MacNeille).


После рождения Николь ее отец работал специалистом по исследованию раковых клеток в Вашингтоне (США), а когда будущей актрисе исполнилось четыре года, ее семья вернулась в Австралию, где Энтони Кидман получил место в Техническом университете Сиднея.


С четырех лет Николь Кидман начала заниматься балетом. Увлечение танцами привело ее в Австралийский театр для молодежи, а затем в Театр Филип Стрит, где Кидман совершенствовалась в вокальном искусстве и изучала историю театра.


Впервые на экране Николь появилась в музыкальном видеоклипе певца Пэта Уилсона (Pat Wilson) Bop Girl в 1983 году. В том же году Кидман начала сниматься на телевидении и в кино, среди первых ее работ был телесериал «Ручей в пять миль», фильмы «Бандиты на велосипедах» и «Рождество Буша».

В 1980-е годы Николь была занята в целом ряде австралийских фильмов и телепостановок - среди последних наибольшую известность получил мини-сериал «Бангкок Хилтон». Игра молодой актрисы впечатлила не только зрителей, но и кинокритиков. В 1989 году Кидман снялась в триллере «Мертвый штиль», имевшем успех в мировом прокате. Фильм, который финансировался компанией «Уорнер Бразерс», стал первым голливудским проектом актрисы.


После успеха «Мертвого штиля» Николь Кидман была приглашена в Голливуд (США), где получила роль в фильме «Дни грома».


Во время съемок Кидман познакомилась с актером Томом Крузом (Tom Cruise), за которого вышла замуж 24 декабря 1990 года. Том Круз и Николь Кидман снялись вместе еще в двух проектах: костюмной саге «Далеко-далеко» Рона Ховарда (1992) и последнем фильме режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999). Вскоре после окончания работы над фильмом Том и Николь официально расстались. Бракоразводный процесс длился два года.


Долгое время голливудские кинокритики отказывались воспринимать Николь всерьез, однако им пришлось изменить свое мнение после выхода в 1995 году картины Гаса Ван Сэнта (Gus Van Sant ) «Умереть за…» и «Портрета леди» (1996 год), в которых Кидман продемонстрировала блестящие актерские способности.


В 1997 году вместе с Джорджем Клуни (George Clooney) Николь снялась в боевике «Миротворец», а в 1998 году с Сандрой Буллок (Sandra Bullock) в романтической ленте «Практическая магия».

Настоящий прорыв в карьере актрисы случился в 2001 году, когда на экраны вышел фильм австралийского режиссера База Лурманна «Мулен Руж!». В этом фильме-мюзикле Кидман и Юэн Макгрегор (Ewan McGregor), получивший главную мужскую роль, исполнили свои вокальные партии самостоятельно. Эта роль принесла актрисе номинацию на премию «Оскар», а также позволила ей получить престижную награду «Золотой глобус».


В 2001 году Кидман сыграла главную роль в фильме «Другие», режиссером которого выступил Алехандро Аменабар (Alejandro Amenabar). Кинокартина принесла Кидман очередную номинацию на премию «Золотой глобус», а роль английской писательницы Вирджинии Вулф (Virginia Woolf) в драме «Часы» (2003 год) – премию «Оскар» и еще один «Золотой Глобус».

Новые номинации Кидман принесли роли в фильмах «Холодная гора"(2003 год) и «Рождение» (2004 год). В 2003 году она также снялась в экспериментальном фильме Ларса фон Триера  (Lars von Trier ) «Догвилль». Фильм получил широкий общественный резонанс, реакция на эту картину была весьма неоднозначной.


В этом же году имя актрисы было увековечено на Аллее славы в Голливуде.


В 2004 году Кидман стала лицом парфюмерной марки Chanel № 5.


В январе 2005 года Кидман познакомилась с кантри-певцом Китом Урбаном (Keith Urban), который стал ее вторым мужем. Они поженились в 2006 году.

Осенью 2006 года вышел фильм «Мех» с участием Кидман - кинобиография культового фотографа Дианы Арбус (Diane Arbus). В 2007 году актриса снялась в главной роли в научно-фантастическом фильме «Вторжение» немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля (Oliver Hirschbiegel).


В 2011 году в прокат вышел триллер «Что скрывает ложь», в котором Николь Кидман сыграла вместе с Николасом Кейджем (Nicolas Cage).


Актриса активно участвует в благотворительной и общественной деятельности, состоит в обществах по борьбе с раком груди и помощи беспризорным детям. В 2004 году она была названа ООН «гражданином мира» и кроме того номинирована организацией ЮНИСЕФ в Послы доброй воли. В День Австралии в 2006 году актриса была награждена Орденом Австралии - высшей почетной наградой страны.


У Николь Кидман двое приемных детей – дочь Изабелла Кидман-Круз (Isabella Kidman-Cruise) и сын Коннор Кидман-Круз (Connor Kidman Cruise), усыновленные в браке с актером Томом Крузом. В 2008 году актриса, уже будучи женой Кита Урбана, родила девочку по имени Сандэй Роуз (Sunday Rose). А 28 декабря 2011 года в семье Кидман и Урбана появилась еще одна девочка - Фэйт Маргарет (Faith Margaret), которую выносила для пары суррогатная мать.

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