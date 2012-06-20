Молли Симс родила сына

В Голливуде пополнение среди звездных мамаш. Популярная модель Моkли Симс родила мальчика! Малыш весит 3 кг 180 г и великолепно себя чувствует.
- C сентября прошлого года девушка находиться в браке со Скотом Стубером. А уже в апреле модель заявила, что родит первенца. Впервые о беременности Симс стало известно в январе.
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- Тогда на своем сайте звезда написала: "Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую. Теперь я поняла, что имеют в виду, говоря, что беременные женщины светятся!" Позже модель сообщила как рассказала эту радостную новость своему супругу.
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- Во время беременности Молли не сидела дома без дела. Ее видели на премьере фильма «Морской Бой» в Лос-Анджелесе и еще на других светских мероприятиях. О своем новорожденном малыше Симс сказала: "Наш маленький пучок радости".
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- А ведь в положениb ей было нелегко. "Первая беременность - очень нервный процесс, но опыт - незаменимый. Я очень рада и взволнована. Это невероятное событие в нашей жизни" - разоткровенничалась звезда.