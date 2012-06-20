Эвелина Бледанс шокировала шипами на пышной груди

Актриса Эвелина Бледанс шокировала "Серебряную калошу" необычным нарядом и снова похвасталась своими аппетитными формами. Казалось бы, что еще можно ожидать от светской дивы после ее появления на одной из столичных вечеринок в головном уборе из чеснока и лука?

Однако и на этот раз Эвелина поразила публику эксцентричными вкусами в одежде. На церемонии вручения премии за самые сомнительные достижения шоу-бизнеса Бледанс появилась в довольно странном костюме. Образ артистки очень уж напоминал Статую Свободы: платье стального цвета, острый головной убор и шипы на груди и запястьях. Подойти к красавице было не только страшно, но и опасно.

