Бывший муж Уитни Хьюстон снова женился

Свадьба 43-летнего исполнителя прошла в понедельник. На церемонии присутствовали четверо детей Бобби Брауна: 23-летний Лэндон, 22-летняя Ла Принсиа, 19-летний Бобби и их общий с Этеридж 3-летний сын Кассиус.

Дочь от брака с Уитни Хьюстон Бобби Кристина не пришла на церемонию.

Для свадьбы жених выбрал красные брюки и кроссовки, невеста была в белом платье с открытыми плечами.

Бобби Браун и Алисия Этеридж обручились в 2010 году. Рэпер сделал предложение возлюбленной со сцены во время одного из своих выступлений. По словам исполнителя, Этеридж помогла ему оправиться после развода с Уитни Хьюстон в 2007 году.

Бобби Браун был женат на певице Уитни Хьюстон с 1992 по 2007 год.