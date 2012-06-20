Каменских мешают похудеть сэндвичи

Рэпер Потап признался «ТСН-особливе»:
– Никогда не мог похвастаться стройной фигурой. Мое оружие как мужчины в натурализме.
К пляжному сезону певец хоть и с опозданием, но решил подготовиться:
– С понедельника пью только водичку и не ем жареное.
Партнерша Алексея Потапенка по сцене Настя Каменских слишком стройной тоже никогда не была. И вот причина: изматывающие снимки клипов, как, например в Калифорнийской пустыне, и нерегулярное питание. Приходится перебиваться на сэндвичах.
Лишние килограммы со Зверева сгоняет бурятская ведьма. Несколько минут шаманотерапии, и чародейка выдает вечную истину:
– Ничего не бойся, но все равно переедать не надо, – цитирует ее стилист и шоумен.
Певец Шура в магию не верит и отдает предпочтение проверенному хирургическому методу – липосакции.
– Это не так больно и противно, как об этом говорят. Все нормально.
Ирина Билык очень сокрушается из-за своего одинокого статуса, мол, в нем корень зла:
– Секса пока нет, поэтому приходится меньше кушать.
Экс-солистка группы «Nikita» Юлия Кавтарадзе знает секрет красивой фигуры – это овощной суп с основным ингредиентом – сельдереем, только никакой соли и приправ:
– Очень действенный! Всего за неделю можно потерять до 7 кг.