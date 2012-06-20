Каменских мешают похудеть сэндвичи

Рэпер Потап признался «ТСН-особливе»:

– Никогда не мог похвастаться стройной фигурой. Мое оружие как мужчины в натурализме.

К пляжному сезону певец хоть и с опозданием, но решил подготовиться:

– С понедельника пью только водичку и не ем жареное.

Партнерша Алексея Потапенка по сцене Настя Каменских слишком стройной тоже никогда не была. И вот причина: изматывающие снимки клипов, как, например в Калифорнийской пустыне, и нерегулярное питание. Приходится перебиваться на сэндвичах.

Лишние килограммы со Зверева сгоняет бурятская ведьма. Несколько минут шаманотерапии, и чародейка выдает вечную истину:

– Ничего не бойся, но все равно переедать не надо, – цитирует ее стилист и шоумен.

Певец Шура в магию не верит и отдает предпочтение проверенному хирургическому методу – липосакции.

– Это не так больно и противно, как об этом говорят. Все нормально.

Ирина Билык очень сокрушается из-за своего одинокого статуса, мол, в нем корень зла:

– Секса пока нет, поэтому приходится меньше кушать.

Экс-солистка группы «Nikita» Юлия Кавтарадзе знает секрет красивой фигуры – это овощной суп с основным ингредиентом – сельдереем, только никакой соли и приправ:

– Очень действенный! Всего за неделю можно потерять до 7 кг.

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