Максим Галкин угощал гостей шашлыками

Свой 36-ой по счету день рождения телеведущий Максим Галкин отпраздновал в принадлежащем ему загородном замке.

Несмотря на то, что приглашением друзей и близких Галкина на праздник лично занималась Алла Пугачева, приехать поздравить Максима смог далеко не каждый, заявленный в списке гостей. Огромное количество светских мероприятий, проходящих в тот вечер в Москве, стало причиной отсутствия звездных друзей шоумена.

Друг юмориста Вячеслав Манучаров, например, не смог лично поздравить Максима из-за премии Fashion People Awards 2012, на которой исполнял роль ведущего, а Николай Басков в тот вечер отсутствовал в Москве по личным причинам. Слова поздравления знаменитостям пришлось говорить по телефону.

Филипп Киркоров не смог отказать своей экс-жене и не явиться на праздник к ее нынешнему мужу.

Отсутствие большого количества людей не расстроило Аллу Борисовну. Примадонна неважно себя чувствовала и старалась как можно больше времени проводить в одиночестве.

Чтобы никто не смог помешать знаменитостям как следует отдохнуть на празднике, в поселке были повышены меры безопасности. Сами же гости старались не покидать стен дома, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания простых обывателей.

Для того, чтобы все присутствующие остались довольны вечером, Максим лично следил за приготовлением гастрономических изысков. То и дело выходя во двор своего замка, Галкин давал прислуге советы, чтобы шашлык из баранины и семги получился максимально вкусным и сочным.

"Максим очень тщательно подбирал меню для своего праздника, - рассказала сотрудник доставки готовой еды. – Кое-что он заказывал у нас, но основные блюда готовились непосредственно в замке".