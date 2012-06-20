Джастин Бибер сорвался на поклонников в аэропорту Торонто

Джастин Бибер ожидал свою девушку Селену Гомес в аэропорту Торонто 15 июня. Несколько поклонников певца подошли попросить автографы. Джастин в нелицеприятной форме отказался фотографироваться и подписываться.

Позже певец выложил видеообращение, в котором объяснил ситуацию.

"Разве я не могу как простой человек, встретить свою девушку?" - Возмутился Бибер. "Почему все на столько нетерпеливы? Я просто ждал свою девушку, я же все еще человек и имею на это право. Кроме того, у меня был длинный день, тяжелый перелет и тут Вы. Давайте уважать друг друга. Вы говорите, что вы действительно мои поклонники, но почему вы тогда так поступаете".