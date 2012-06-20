Лолита изменяла Александру Цекало с олигархами

Женщина-скандал Лолита Милявская никогда не дает о себе забывать. В очередной раз певица шокировала общественность своим заявлением о том, что в браке с Александром Цекало, часто ему изменяла.

После стольких лет только сейчас Лолита решила признаться, что три раза изменила Александру. При этом певица считает, что это немного, и делала она это в исключительных случаях. После того как пара рассталась после долгих лет совместной жизни, Лолита не так уже и долго оставалась одна.

На кого Лолита променяла своего бывшего возлюбленного и партнера по сцене, она не скрывает. Дабы ознакомиться со списком ее мужчин, звезда советует открыть журнал «Форбс», регулярно составляющий рейтинги самых богатых людей.