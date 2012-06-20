Вера Брежнева подает в суд на шоу Дом 2

Вера Брежнева, имя которой в последнее время часто звучит в одном предложении с названием шоу на ТНТ Дом 2, оценила подобный пиар в сто тысяч долларов. Ходят слухи, что суд не за горами.

Недавно Ксения Собчак подтвердила информацию о том, что вскоре лишится работы на канале ТНТ в проекте Дом 2. Скандальная звезда сообщила, что ее контрактные обязательства с руководством проекта вскоре истекают, а значит в самое ближайшее время, свободное место займет новая ведущая.

Организаторы решили сыграть на имени популярной певицы и актрисы Веры Брежневой, и в прессе появилась информация о том, что именно она придет на смену Собчак и станет основной ведущей популярного шоу. Правда, сама украинская певица эту информацию опровергала.

Отметим, Вера Брежнева почти никогда не фигурировала ни в каких скандалах, связанных с судебными разборкам. Но ходят слухи, что в ситуации с шоу Дом 2 и использованием ее имени, Вера решила поступить так, как ей не свойственно.

Так, Брежнева планирует прекратить пиар передачи на своем имени путем судебных разбирательств. А величину морального ущерба оценила в сто тысяч долларов.

Правда ли это, или все же Вера не уступит своим принципам и не начнет судебный процесс, пока достоверно не известно, ведь ни она, ни представители телеканала и шоу пока не дают никаких комментариев по этому поводу.