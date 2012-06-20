Макс Фадеев нашел Юлии Савичевой подругу

Певица Юлия Савичева отчаянно пыталась разыскать свою школьную подругу (кстати, тоже Юлию) с помощью песни «Юлия». И вот, эта трогательная история получила свое завершение. Причем, весьма эффектное! В то время как певица готовилась к съемкам клипа, продюсер Макс Фадеев смог, наконец, разыскать потерянную подругу в Кургане и пригласил ее в Москву. Певице был подготовлен сюрприз — о предстоящей встрече знал только директор. «Мы встретили Юлю на вокзале и привезли туда, где проходили съемки, — рассказал менеджер певицы. — Дальше все было как во сне, как в сказке! Встреча нашей Юли и ее подруги, какие-то невероятные эмоции, мурашки по коже... Операторы снимали момент встречи девушек, и весь этот шквал эмоций был запечатлен на пленке». Так что несмотря на то, что никакой встречи подруг в изначальном сценарии прописано не было, волшебный момент — без монтажа, репетиций и дублей — стал частью клипа на песню «Юлия».

«Песня, посвященная подруге, которой мне не хватало со школьных времен, была криком души, — призналась Савичева. — Я верю в чудеса, и, конечно, надеялась, что услышав посвященную ей песню, Юля даст о себе знать. Я ожидала чего угодно — что она напишет мне письмо, позвонит, свяжется с моим директором. Но того, что случилось, я никак не могла ожидать! Это был, пожалуй, один из самых трогательных и эмоциональных моментов в моей жизни!»

«Надеюсь, теперь даже самые скептически настроенные зрители разрешат себе поверить в чудеса, — поделилась Юлия. — Лично я теперь ни на секунду не сомневаюсь, что они случаются! Ну а в то, что женская дружба существует, по-моему, теперь точно никому сомневаться не придется. Мы с Юлей как будто и не расставались! Не теряйте друзей, а если уж так случилось, верьте в то, что вы обязательно встретитесь вновь!»