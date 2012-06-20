У Ромы Жукова умерла 5-летняя дочь

В семье экс-клавишника группы Мираж Ромы Жукова случилась страшная трагедия. 19 июня, в Москве, дети, среди которых были пострадавшая 5-летняя дочь Елизавета со старшей сестрой и двоюродным братом, играли на детской площадке. Как рассказала бабушка малышки, в результате детских игр, Лизу сильно ударило качелями. А вот 13-летний двоюродный брат уверяет, что она засунула голову между опорой и движущейся частью качелей. Что произошло на самом деле, до конца не известно, но результат один – девочка погибла.

"Скорая" доставила ребенка в реанимацию, где врачи поставили предварительный диагноз – перелом черепа. Но до сегодняшнего утра девочка Лиза уже не дожила.

Отметим, в это время родителей в городе не было. Мама Елизаветы отдыхала во Франции с младшей дочкой, а Роман уехал туда же пару дней назад, чтобы сопроводить семью домой в Москву.

Напомним, 45-летний певец Рома Жуков был клавишником популярной в 90-е годы музыкальной группы Мираж, а также работал для группы Ласковый май. С супругой они познакомились восемь лет назад и уже через месяц после знакомства сыграли свадьбу. До сегодняшнего дня у пары было пятеро детей.