Пока неизвестно от кого Оксана Акиньшина ждет ребенка

Похоже, знаменитая актриса Оксана Акиньшина снова ждет ребенка. Слухи о ее беременности появились еще в конце прошлого года, но тогда это оказалось всего-навсего чьими-то домыслами. А вот сейчас Оксана и правда, беременна.

Сама она напрямую не подтверждает эту информацию. Но говорят, на днях Акиньшина отказалась сниматься в 8-серийном приключенческом проекте, сославшись на то, что вскоре ее фигура так изменится, что принимать участие в съемках для нее станет невозможным.

От кого Оксана Акиньшина ждет ребенка пока остается загадкой. В последнее время на мероприятия Акиньшина приезжает либо в одиночестве, либо в компании продюсера Арчила Геловани, о романе с которым дОксана Акинавно поговаривают в кулуарах.