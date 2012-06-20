Лера Кудрявцева била российского ведущего за клевету

Недавно в средствах массовой информации появилась информация об избиении Вячеслава Манучарова российской ведущей Лерой Кудрявцевой. Теледива дала официальные комментарии по поводу этого конфликта.

Сначала звезды не хотели делать этот факт достоянием общественности, но у них не получилось утаить пикантную информацию.

Лера Кудрявцева, комментируя ситуацию, честно созналась СМИ в том, что она била Вячеслава Манучарова в аэропорту, при этом, даже пиная мужчину ногами. О своем поступке эпатажная телеведущая совершенно не жалеет, так как полностью убеждена: Вячеслав получил по заслугам за свою подлость. Мало того, Лера еще и обвинила его во лжи и сказала, что он, играя роль безобидного мальчика, на самом деле просто идет по головам своих коллег.

Причиной такого отношения стал звонок Манучарова Яне Рудковской, в котором мужчина оклеветал Кудрявцеву. Он рассказал продюсеру придуманную историю о том, что коллега по шоу-бизнесу обзывала Рудковскую и Диму Билана, утверждая, что Яна покупает своему подопечному награды. От услышанного у продюсера случилась истерика. И самой Кудрявцевой стало плохо, когда она узнала об этой клевете.

Как утверждает Лера, все общались с Манучаровым лишь из-за Баскова, который с ним дружит. По словам телеведущей, Вячеслав очень болезненно воспринял то, что Кудрявцева и Галкин без особого энтузиазма отнеслись к назначению его соведущим премии МУЗ ТВ.

Когда Лера спросила совета у Максима, тот порекомендовал ей успокоиться, добавив, что за такие вещи человеку следовало бы хорошенько дать по лицу. Но Кудрявцева не успокоилась и, все-таки, избила коллегу, которого не захотел поддерживать из-за клеветы даже близкий друг Николай Басков.