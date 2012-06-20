Дженнифер Лопес кардинально сменила имидж

Свое мировой турне красавица-певица Дженнифер Лопес начала с настоящих сюрпризов. Первыми его по достоинству смогли оценить жители Сантьяго де Чили, куда певица прибыла с концертом, вместе со своим возлюбленным танцором Каспером Смартом и детьми, двойняшками Максом и Эммой.

Оказалось, что Джен кардинально сменила имидж. На смену длинным ровным волосам пришла короткая стрижка, завитая в кудри, в стиле 80-х годов прошлого века. Стоит ли говорить, как она идет Лопес, которая стала выглядеть заметно моложе.