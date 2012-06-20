Супруга Антона Макарского показала беременный живот

О том, что вскоре у четы Антон Макарский-Виктория Морозова скоро родится ребенок уже ни для кого не секрет.

В ближайшее время Вика намерена отправиться в православную миссию в Иерусалиме. Там, в одном из монастырей Виктория и будет ожидать пока ее дочь появится на свет. Присоединится к Вике и ее супруг, который хочет первым поцеловать свою новорожденную дочь.

Уже в конце сентября Виктория собирается вернуться на сцену.

«Я настолько спокойна сейчас! Антошу все пугали, что я стану жутко капризной, а меня, наоборот, все радует», - рассказала Виктория журналистам. По ее мнению после рождения дочери в их семье наступит мир и покой.