Песня Адель помогла семилетней девочке выйти из комы

Восьмикратная победительница "Грэмми" Адель теперь может добавить в свое резюме опыт работы волшебником. Дело в том, что песня британской соул-исполнительницы "Rolling in the Deep" пробудила от комы семилетнюю девочку.

13 апреля Шарлотта Нев попала в больницу с кровотечением в мозгу и затем перенесла две операции. После хирургического вмешательства девочка впала в кому. Врачи сообщили ее матери, что шансов на выздоровление ребенка почти нет. Шарлотта пролежала в коме неделю, пока по больничному радио не заиграл хит Адель. Находившаяся рядом мать девочки начала подпевать любимой композиции дочери – неожиданно та улыбнулась в ответ.

"Шарлотта стала улыбаться! Я глазам своим поверить не могла. После случая с песней Адель она почти сразу встала с кровати. Это настоящее чудо!" – говорит мать Шарлотты, 31-летняя Лейла.

По ее словам, девочка впервые отреагировала на внешний мир с начала болезни. Врачи заявляют, что пение матери как бы "разблокировало" девочку, и с того момента она пошла на поправку. Через несколько дней Шарлотта уже могла говорить. Сейчас ребенок находится дома, где продолжает восстанавливаться после комы.