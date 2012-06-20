Наталья Водянова потеряла близкого человека

«Дорогие друзья, хочу разделить с вами горечь своей утраты, — написала Наташа на своей страничке ВКонтакте. — Вчера ушел из жизни мой любимый и единственный дедушка Виктор Филиппович. Это случилось в Париже. В связи с осложнениями во время операции все произошло внезапно. Мы с бабушкой были рядом в последние минуты его жизни.

Это огромная потеря для меня и моей семьи. Сейчас я думаю лишь о том, как достойно проводить дедушку, разделяя грусть утраты с любимыми и близкими. Тем досаднее видеть появившуюся вчера в отдельных СМИ шумиху, вымыслы и ложные сообщения, связанные с нашим горем.

Со всей серьезностью хочу попросить СМИ быть предельно корректными и тактично дождаться момента, когда я смогу об этом говорить, чтобы получить информацию из первых рук.

В память о дедушке я готовлю подробный некролог, в котором смогу выплеснуть свои эмоции и отдать дань уважения самому дорогому мужчине в моей жизни. Мой дедушка был очень скромный человек, и я бы очень хотела, чтобы у нас была возможность на личное пространство скорби, которое сейчас так необходимо мне и моим близким. Спасибо за понимание и поддержку!»