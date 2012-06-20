Кузьма Скрябин принял участие в ралли

У легенды украинского шоу-биза Кузьмы Скрябина очередное экстремальное увлечение – ралли.

Украинский певец будет стартовать на втором этапе Чемпионата Украины по ралли. Он выйдет на старт на автомобиле Subaru Impreza, подготовленном киевской командой Mentos Ascania Racing. Старт запланирован на 6-е июля в Черновцах.

Пока Кузьма попробовал свои силы на тренировке. Певец ездил на штурманском месте с действующим чемпионом Украины и участником Чемпионата мира по ралли Валерием Горбанем.

«Это фантастика - как виртуозно управляет автомобилем профессиональный пилот, - поделился эмоциями певец. - Я просто шокирован! Теперь стану стопроцентным фанатом ралли и буду болеть за наших!».