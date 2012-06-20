Звезды украинского шоу-бизнеса оккупировали львовскую фан-зону

Во львовской фан-зоне музыканты не только пели и болели, но и сами мяч пинали, пишет <a href=http://ru.tsn.ua/glamur/shou-biznes/zvezdy-ukrainskogo-shou-biznesa-okkupirovali-lvovskuyu-fan-zonu.html>ТСН-Особливе</a>. Среди них и Тарас Чубай и бывшие гайдамакивцы, которые объединились в новый музыкальный проект- Чубай и "Kozak System". Музыканты говорят, что между казаками и гайдамаками много общего. "Больше положительной энергии, инструменты те же самые, все то же, подход тот же, музыка та же, драйв то же, 17 стран уже слышало наше казак рок-шоу, услышит, еще сегодня в очередной раз Львов", - рассказывает Владимир Шерстюк Ребята покинули "Гайдамаки" из-за творческих разногласий с лидером группы Александром Ярмолой и уже полгода сотрудничают с Тарасом Чубаем. Осенью планируют выпустить первый альбом. Вместе они уже прослушали, записали певчих бабушек и их старые и забытые украинские народные песни. Затем добавили что-то свое и получили уникальный музыкальный коктейль. "Нам кажется, что в такой подаче оно красиво будет звучать на мировых сценах и также, я думаю, что нынешней молодежи будет легче познакомиться с фолковыми вещами", - говорит Тарас Чубай. Перед львовским концертом в фан-зоне музыканты не только прогревают голосовые связки, но и мышцы. "Мы играем в футбол довольно часто, когда случается свободная минута в туре, берем мячик, идем на поляну в парк местный и бегаем себе в футбол", - рассказывает Иван Лине.