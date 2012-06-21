Алла Пугачова написала песню для Ксении Собчак

Примадонна российской сцены Алла Пугачева представила на суд зрителей песню, посвященную скандально известной телеведущей, "блондинке в политике" Ксении Собчак.

Несмотря на то что Алла Пугачева заявила о прекращении творческой деятельности, примадонна продолжает записывать и исполнять различные музыкальные композиции. Одну из них певица представила на днях на дне рождения супруги популярного исполнителя Александра Буйнова Алены. Композиция определенно имела успех, особенно после того, как выяснилось, что посвящена она политической деятельности известной телеведущей Ксении Собчак.

"Не высовывайся, дочка. Мало дела!" – цитируют Аллу Пугачеву Life News. Примечательно, что, по сообщению издания, Алла Борисовна попросила старых приятелей сохранить в секрете ее выход на сцену, ведь вполне возможно, что часть песен, которые она исполнила на празднике, войдут в ее новую концертную программу. Косвенно это подтвердила и Лайма Вайкуле, которая присутствовала на вечеринке: "Я не имею права ничего говорить, пока Алла сама это не объявит. Главное, что она снова поет".

Пугачева явно сменила стиль. Вместо мелодичных композиций Примадонна записывает речитатив под ритмичную клубную музыку. Среди гостей закрытой вечеринки в честь именинницы Алены Буйновой засветились Лайма Вайкуле с мужем, Николай Басков, Владимир Винокур с супругой, Юрий Аксюта. Ведущим импровизированного концерта попросили стать Валдиса Пельша, который великолепно справился с ролью конферансье дня рождения.

екоторые светские хроникеры связали запись песни про Собчак с недавним интервью, в котором Алла Пугачева довольно жестко, но весьма остроумно пообщалась со скандально известной телеведущей. Пугачева шутила, не тушевалась перед политическими вопросами, которыми буквально с порога ее осыпала Собчак, а потом и вовсе спросила, почему ее не спрашивают о личной жизни. Также примадонна заявила Ксении, что она была не права в ситуации, когда спровоцировала скандал во время вручения кинопремии "Ника".