Ирина Дубцова стала cудьей "Х-фактора"

Четвертым судьей вокального шоу "Х-фактор" на СТБ станет певица, поэт и композитор Ирина Дубцова. Она составит компанию в жюри Игорю Кондратюку, Сереге и Сергею Соседову, заменив певицу Елку. Ирина Дубцова является обладательницей "Премии "Муз-ТВ", премии "Золотой Граммофон", неоднократным лауреатом премии "Песня года".

Съемки "Х-фактора-3" с обновленным составом жюри начнутся уже завтра.

- Мне понятны надежды, волнения и ощущения артиста, стоящего на сцене вокального проекта перед жюри, - рассказала Ирина Дубцова. - Я несколько раз прошла через это. И кстати, на одном из шоу в России меня судил Сергей Соседов, теперь уже мой коллега по "Х-фактору". Я убеждена, если человек хочет начать карьеру исполнителя, не стоит доверять только мнению родителей и близких - есть профессиональное жюри и проекты, такие как "Х-фактор", которые могут дать вам хороший шанс, стартовую площадку и толчок в развитии.

Третий сезон вокального шоу страны "Х-фактор" выйдет в эфир в начале осени.