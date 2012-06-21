Мужу Орбакайте нравится менять памперсы дочке

30 марта Кристина Орбакайте в третий раз стала мамой. Сейчас певица вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и новорожденной дочкой Клавой живет в Майами, но уже в начале июля планирует вернуться в Россию.

Певица признается, что 14 лет из-за концертов и съемок откладывала рождение третьего ребенка, но полтора года назад поняла, что созрела.

"Да все как-то не до того было. Гастроли, съемки в кино... А время летит быстро, - рассказывает Орбакайте. - И ты думаешь: ну, сейчас выйдет новый альбом, закончатся съемки или гастрольный тур, и можно будет подумать о прибавлении в семействе. Тем не менее, я заметила по себе, что, когда женщина начинает обращать внимание на младенцев, умиляться ими, значит, пришла пора. Вот и у меня наступил такой момент года полтора назад: я почувствовала, что созрела. Стала засматриваться на маленьких детей, мне хотелось подержать на руках этот тепленький комочек, ощутить молочный запах. И тут уж я подумала: пусть будет, как Бог даст".

"Никаких специальных процедур не делала, никаких ЭКО не было. Я очень крепкая и здоровая. Стоило только пожелать, как сразу все и получилось", - говорит певица.

Для Михаила Клава стала первым ребенком, новоиспеченный папа так радовался появлению дочери на свет, что даже решил присутствовать на родах.

"Все эти годы Миша помогал мне в воспитании моих ребят — Никиты и Дени. Они к нему очень хорошо относятся, как к другу, и всегда советуются по любым вопросам, - говорит Кристина. - Многие отцы считают смену памперсов, кормление, купание, гуляние сугубо женскими заботами. А мой муж относится к этому по-другому. Покормить Клаву, искупать ее просто доставляет ему радость. На родах он сидел рядом и поддерживал меня морально. Но я все равно контролировала ситуацию. Видимо, мне по жизни надо всем руководить, даже собственными родами".

В дочке родители буквально души не чают. По словам Кристины, Клава появилась на свет ровно в назначенный срок, поэтому вырасти должна послушным ребенком.

"Клавуся человек настойчивый, но при этом сговорчивый, - поделилась Орбакайте. - Ночью она нормально спит и дает всем выспаться. А днем любит, конечно, с няней погулять вдоль океана. Аппетит у нее хороший, поэтому если ее как следует покормить, то она будет благодарна. Дени мимо нее проходит и обязательно в щечку чмокнет. С удовольствием ей и песенки поет, и развлекает по-всякому. И купать еепомогает. Клавуся очень любит это дело. Если даже у нее что-то с настроением или она голодная, как только слышит, что наливается ванна, сразу затихает. Для нее купание - это святое".

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