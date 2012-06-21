Ангел Victoria's Secret Мариса Миллер ждет ребенка

Известная американская модель подтвердила слухи о беременности и сообщила, что они с супругом Гриффином Гессом невероятно счастливы и взволнованы.

«Мы с мужем всегда хотели стать родителями, - говорит Мариса, - После шести лет совместной жизни мы поняли, что пришло время двигаться дальше. Мы невероятно счастливы и с нетерпением ждем момента, когда сможем познакомиться с нашим малышом. Несмотря на то, что я продолжаю набирать вес и чувствую себя уставшей, я наслаждаюсь своей беременностью».

Напомним, что Мариса вышла замуж за музыкального продюсера Гриффина в 2006 году.